Brannvesenet må fraktast i båt til skogbrann på Bømlo

Klokka 15.45 melder brannvesenet at dei har kontroll på skogbrannen på Dåvo i Totlandsskogen Mosterhamn på Bømlo.

Det var like før klokka 14 at dei fekk melding om at det brann i området, då nokon hadde observert røyk på avstand. Området som brenn har ein brannfront på rundt 60 meter breitt. Totalt er 2,5 mål brent. Det er lite vind på staden, og ikkje umiddelbar fare for at brannen skal spreia seg til bygningar, opplyste brannvesenet då dei kom til staden.

– Det som er vanskeleg med denne brannen er at raskaste veg ut er med båt. Det er eit turstiområde, og der er det ikkje plass til brannbilane våre, seier vaktleiar Christer Gilberg i 110 Sør Vest.

Brannvesenet har rykt ut med mannskap frå fleire stasjonar, og blir assistert av båtar i området som fraktar dei ut. Dei har fått med seg skogbrannutstyr og sløkkeutstyr i båtane.

– Brannvesenet på staden melder om at dei har nokolunde god kontroll og oversikt, seier Gilberg.