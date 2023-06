Brannvesenet i Vaksdal har kontroll på skogbrann

Brannvesenet i Vaksdal har kontroll på skogbrannen som starta ved Stamnes i går kveld.

Det blir framleis arbeidd med brannen, og eit skogbrannhelikopter har vore i lufta i føremiddag.

– Me føler at me har god kontroll, seier brannkoordinator Brede Tjønneland.