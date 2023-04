Brannvesenet har kontroll på bråtebrann

Brannvesenet er framme på staden etter melding om ein bråtebrann som var ute av kontroll på Sørbøvåg i Hyllestad. – Det var opplyst fare for spreiing. Innringar var bekymra for eit til to hus dersom brannen fekk spreie seg vidare, seier operasjonsleiar Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt. Brannvesenet melder om at dei har kontroll på staden og at det ikkje lenger er spreiingsfare til busetnad.