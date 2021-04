Brannvesenet advarer etter flere gressbranner: – Skal ikke mer enn et vindpust til

Dette skjer til tross for at det er sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder av Sør-Norge.

Det er også et generelt bålforbud i hele landet.

– Folk skal kose seg og tror at de har full kontroll. Men det skal ikke mer enn et vindpust til før alt løper fra dem, sier vaktkommandør Ronald Drotningvik i 110 Vest.

Flammer gikk mot barnehage

Det ble først meldt om en lyngbrann i nærheten av en barnehage på Hundvåko i Austevoll i ellevetiden fredag formiddag.

En stund bevegde flammene seg mot barnehagen.

Politiet fikk kontroll på barna, men de unngikk evakuering.

Det brant i flere timer i terrenget. En ambulansebåt bisto brannvesenet, og slukket fra sjøen.

– Vi er sjeleglad for de kunne bistå oss. Brannvesenet holder fremdeles på der ute. Området dynkes, fordi det gløder nedi bakken.

Brannvesenet står brannvakt i området utover natten.

LYNGBRANN: Det ble meldt om lyngbrann i Austevoll fredag formiddag. Flammene bevegde ser mot en barnehage. Foto: Privat

– Blir ikke lørdagsgodt

Det var også en mindre gressbrann i Kjerregarden på Askøy.

Brannen ble mest sannsynlig påtent av noen ungdommer, men ble raskt slukket av en nabo. Foreldrene kom også til etter hvert.

– Det blir ikke lørdagsgodt denne helgen, sikkert.

Brannvesenet rykket ut til nok en gressbrann i Langedalen i Arna fredag ettermiddag. Det var forbipasserende som meldte om brannen.

Det var et lite bål som hadde utviklet seg, og det hadde begynt å brenne terrenget. Brannvesenet drev slukking med pisketre, fordi det er høyspentledning over.

– De hadde sikkert ikke lyst til ringe, og har forsøkt å slukke selv.

Samtidig kom det melding om en gressbrann som kom ut av kontroll i Kjellstø i Øygarden. Der skulle en person svi av gammelt gress.

Brannvesenet oppfordrer folk til å tenke seg godt om. Og minner om at alle som bryter bålforbudet, kan vente seg en saftig bot.

– Det er uaktsomhet blant folk, og det krever ressurser. Dette kan forsinke andre, alvorlige oppdrag. Skal du brenne bål, så bruk en bålpanne eller en grue.

Knusktørt i terrenget

Gressbrannfare er typisk for sesongen. Det gule farevarselet for lyng- og gressbrann gjelder nå i Rogaland, Vestland og snøfrie områder østafjells.

Her har det vært en lengre periode med tørt vær.

– Nå er vi i den sesongen der snøen har smeltet, men den nye vegetasjonen har ikke begynt å springe ut, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander.

Det er det gamle gresset fra i fjor, tar veldig lett fyr. Det er knusktørt i terrenget.

– Dette varer til det kommer ordentlig med nedbør. Det må bli ordentlig vått. Det nye ferske gresset som vokser fram, inneholder imidlertid litt mer fuktighet.