Brannvesen sjekka røyk frå mobiltelefon

Brannvesenet i Bergen rykka ut til eit leilegheitsbygg på Sandsli etter at ein bebuar i ein av leilegheitene varsla om at det kom ein god del røyk frå ein mobiltelefon. Vedkomande pusta i seg noko røyk. 110-sentralen opplyser til NRK at det ikkje er nokon brann på staden, men litt røyk og lukt i leilegheita. Bebuaren skal sjekkast av helse.