Brannvesen rykkjer ut til leilegheitsbygg

Naudetatane rykkjer ut til mogleg brann i eit leilegheitsbygg på Sanderplassen på Eid. Det er ikkje observert røyk eller flammar, men det skal vere mykje sot på innsida av eit vindauge i ei leilegheit. Håkon Myking i Alarmsentralen seier at politiet er framme på staden. – Dei seier at det ikkje brenn der no, men at det truleg har vore det, seier Myking. Politiet veit ikkje om det bur nokon i den aktuelle leilegheita.

Ingen personar er melde skadde eller sakna, melder politiet. Brannmannskap har nettopp kome fram til leilegheitskomplekset, som står av seks bueiningar. Det var ein forbipasserande som melde frå at det var sot på vindauge. Politiet undersøkjer no kva som har skjedd.