Branntilløp i sikringsskap i Fana

Brannvesenet rykket i 17-tiden ut til Sandbrekkeveien ved Nesttun, der det først ble meldt om vannlekkasje og røyk fra en tavle i en lagerbygning. Brannvesenet bekrefter at det har vært branntilløp, og at det ikke er snakk om vann, men glykol som har ført til kortslutning i et sikringsskap. Det er ikke behov for evakuering.