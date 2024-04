Branntilløp i Bergen sløkt – politiet opprettar sak

Politiet opprettar sak etter eit branntilløp i ein konteinar på Minde i Bergen tidlegare i dag.

Brannen blei sløkt etter kort tid.

Etter at vitne sa dei hadde sett to gutar i ungdomsskulealder i området blei politiet kopla på saka.

– Me har ingen namngjevne mistenkte per no, men me opprettar sak som me kan etterforske vidare, seier politiadvokat Jan Christian Alvheim til NRK.

Det var BA som først melde om branntilløpet.