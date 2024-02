Branns Mesterliga-kamp utsolgt på minutter

Brann sin Mesterliga-kamp mot Barcelona på hjemmebane ble utsolgt på 8 minutter. Det skriver klubben på X.

Klokken 10 tirsdag fikk supportere med partoutkort tilgang til et forhåndssalg av billetter til den første av to kvartfinaler. De siste 1000 billettene ble utsolgt like etter klokken 13 tirsdag.

– Det var opp mot 5000 som prøvde å få tak i billett. For et kok!, skriver Brann.

Brann møter Barcelona på hjemmebane på Åsane Arena 20. mars, fordi banedekket på Brann Stadion ikke er ferdig innen det.