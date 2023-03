Branns cupkamp flyttet fra Brann stadion

Branns cupkamp mot Haugesund 12. mars blir ikke spilt på Brann stadion. I stedet flyttes den til Åsane Arena der 1. divisjonsklubben Åsane spiller sine kampen. Årsaken er varsel om potensielt store snømengder frem mot kampen.

Tirsdag varslet Brann at kampen kunne bli flyttet og billettsalget ble satt på vent. Nå er det bekreftet at kampen ikke kan spilles på naturgresset på Brann stadion. Tidspunktet endres fra klokken 17 til klokken 13.

Det betyr at mange fans potensielt ikke får med seg cupkampen. Åsane Arena har plass til 3300 tilskuere, mot Brann stadions over 17.600. Da billettsalget ble fryst hadde 3000 kjøpt billett.

– Vi har hatt samtaler med Haugesund, NFF og rettighetshaver NRK om en mulig flytting av kampen. Nå er det bekreftet at søndagens kamp mot Haugesund i NM skal spilles på Åsane Arena klokken 13.00, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes.



Det er verdt å nevne at det skal spilles EM-kvalifisering i håndball for herrer i Åsane Arena klokken 16.45 søndag med 2500 tilskuere, og både fotball- og håndballarenaen benytter samme inngang. Derfor var det ikke mulig logistikk-messig å spille kampen på det opprinnelige tidspunktet som var 17.00.

Fotballforbundet har flyttet kampen i deres offisielle kampsystem. Haugesunds Avis meldte flyttingen først.