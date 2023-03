Brannen ved Hydro er sløkt

Brannen i Tya-støyperiet ved Hydro i Årdal er sløkt. Det fortel informasjonsdirektør Halvor Molland. Utover at brannen starta i samband med vedlikehaldsarbeid, er det førebels ukjent korleis brannen starta. Molland seier lokala no blir lufta ut, før dei får oversikt over skadeomfanget. Det er uvisst kva følgjer brannen får.