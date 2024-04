Brannen på Møllendal: – Vil nok ikkje finne årsak

– Me vil nok ikkje finne noko årsak eller kvar brannen starta, seier politioverbetjent Therese Sagstad om etterforskinga av brannen i Møllendal.

Tidleg om morgonen 3. april brann eit verneverdig bygg på Møllendal i Bergen ned til grunnen. Politiet har tidlegare gjort hundesøk på staden utan funn, og bedt om tips i saka.

– Det er ei vanskeleg sak å etterforske med tanke på at det har brunne så mykje som det har gjort. Det er òg få vitne.

Sagstad fortel at dei no går gjennom videoovervaking frå området, men at det er lite videoovervaking i området.