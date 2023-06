Brannen i Bjørnafjorden har roet seg

Brannen i området ved Yddalsvatnet i Bjørnafjorden har roet seg kraftig. Det sier Jan Ove Haga i brannvesenet til NRK.

– Brannmannskapet fra Kvam brannstasjon har begynt å kjøre i retur. Det tok over en time å gå inn til brannen for mannskapet som gikk til fots, så nå når de har helikopter vil de bruke det for å fly inn mannskap for å bytte ut folk etter hvert som de blir slitne, forteller Haga.

Brannvesenet fikk melding fra en turgåer klokken 11.35, som hadde observert røykutviklingen i terrenget mellom Mundheim og Femanger i Bjørnafjorden. Det ble observert røyk fra tre ulike steder, på et område på rundt 3 mål.

Skogbrannhelikopteret holder på med slukking, og brannvesen og politi er på plass.