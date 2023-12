Brannen i anneks i Bergen slukket

Lørdag formiddag ble det meldt om en brann i et anneks ved Fana i Bergen. Det er snakk om et lite bygg med en etasje. Det var folk på stedet, men ikke opplyst om skadde. Bygget ble evakuert.

Da politiet kom fram til stedet meldte de om mye røyk og flammer. Brannvesenet rykket ut, og det ble iverksatt slukking og røykdykking.

Klokken 13.35 melder brannvesenet at brannen er slukket.

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Helge Lund, opplyste at de søkte etter to hunder, men at de var usikre på om hundene var i området eller i selve bygget.

– En hund døde i brannen, sier operasjonsleder i politiet Knut Dahl Michelsen til BT.