Brannalarm på Xhibition skyldtes hærverk

Brannvesenet har rykket ut til kjøpesenteret Xhibition i Bergen sentrum etter at en automatisk brannalarm ble utløst klokken 21.33.

Kunder fra senteret og fra Magic hotell ble evakuert.

Det er ikke brann som er årsaken til at alarmen ble utløst, melder politiet.

I stedet skal det være to ungdommer som utløste en manuell brannalarm etter at de ble tatt for butikktyveri.

Ungdommene skal så ha forlatt kjøpesenteret. Vekterne har en formening om hvem gjerningspersonene er. Politiet opplyser om at forholdet vil bli anmeldt.