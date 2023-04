Brann ved Leirvåg ferjekai

Det ble meldt om brann i terrenget like ved Leirvåg ferjekai i Alver like etter klokken 11. Ifølge 110-sentralen dreide seg om en mindre brann. Den var allerede slukket da brannvesenet kom frem til stedet. Området blir nå dynket med vann for å hindre at brannen skal blusse opp igjen.