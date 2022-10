– Det er trasig å sjå, fortel rektor Hallgeir Hamre ved Førde ungdomsskule.

Då han kom til skulen i dag var det opne flammar ved skulebygget og brannvesenet var i ferd med å sløkke.

Brannen skal ha starta på to forskjellige stadar ved ein vegg og spreia seg til deler av skulebygget.

– Eg håpar det ikkje er store øydeleggingar, seier han.

Hamre måtte sende ut melding til foreldre og tilsette om at skulen er stengd i dag fordi brannvesenet driv med ettersløkking og utlufting av skulen.

307 elevar må vere heime i dag på grunn av brannen.

Avsperra: Kommune og brannvesen er på staden etter brannen. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

Oppdaga av forbipasserande

Brannvesenet rykka ut med 15 mann då dei fekk melding om brannen som vart meldt inn klokka 04.24 i natt av forbipasserande.

– Vi slo full alarm og tok det på største alvor frå første sekund, seier Bernhard Øberg, brannsjef i Sunnfjord brann og redning.

Brannvesenet fekk kontroll på brannen ved skulen og byrja å opne vegger for å sikre at brannen ikkje spreia seg.

Trond Landås ved 110 Vest, vil ikkje spekulere i brannårsaka. Men fortel det ikkje er ofte det tek fyr fleire stadar samtidig.

At dei kom raskt på staden var avgjerande for at ikkje heile skulen skulle gå opp i røyk.

– Vi fekk melding så tidleg at vi tok brannen forholdsvis kjapt, men det er ein del røyk og brannskade, seier Øberg.

Foto: Sander Eide Aase / NRK

– Det er naturleg at politiet må etterforske saka, seier politibetjent Jørgen Fuglestad