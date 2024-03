Brann under kontroll på Askøy

Brannvesenet har fått kontroll på brannen ved snekker­verkstaden på Askøy. – Det har brunne i eit sponavsug, seier Sigurd Hadeland ved 110 Vest. Brann­manskap er no i ferd med å rydde seg inn i avsuget for å sikre at det ikkje ligg att varmt materiale. Det er ikkje meldt om personskade.