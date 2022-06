Brann-trener går til Bayern München

Det skriver Brann i en pressemelding.

– Jeg vil takke Brann og gamle Sandviken Toppfotball for en fantastisk tid. Nå har jeg fått en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Straus.

Alexander Straus trente Sandvikens kvinnelag da de tok sitt første seriegull i 2021.

Samme åre gikk klubben inn i Sportsklubben Brann, som når leder Toppserien.

– Utmerker seg

Straus blir hovedtrener for kvinnene i den tyske storklubben.

FC Bayern München har rundt 293.000 medlemmer, og er med det verdens største idrettslag.

Leder Karin Danner for kvinnefotballavdelingen skriver i en pressemelding at hun er veldig fornøyd med signeringen.

– Han har med seg mange års erfaring på høyeste nivå. Han utmerker seg ved å kunne utvikle spillere og lag, sier hun.

– Et kompliment

SERIELEDERE: Alexander Straus har til nå ledet Brann kvinner som ligger på toppen av tabellen. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Det er et kompliment til oss som klubb at en av verdens største klubber viste interesse for vår trener, sier sportslig leder Olli Harder for SK Brann Kvinner.

Straus leder laget til cupkampen mot Arna-Bjørnar på Stadion onsdag 15. juni.

Måneden etter har FC Bayern München sin første trening for sesongen.

Straus har tidligere vært hovedtrener for Nest-Sotra, og assistenttrener og toppspillerutvikler for Strømsgodset.