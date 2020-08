Brann-trenar nekta å uttala seg etter nytt tap

I laurdagens kamp mot Vålerenga, byrja Brann fyrsteomgangen i fyr og flamme. Utover i spelet fekk derimot gjestane overtaket. Etter tapet var eit faktum, var det ikkje råd for pressa å få tak i trenar Lars Arne Nilsen.

Han køyrde i staden rett heim.

Det er uvanleg. Tidlegare har han stilt opp til intervju uansett kva resultatet viser. Nilsen har vore i ein pressa situasjon dei siste vekene. Misnøya blant Brann-supporterane har bygd seg opp, og allereie før kveldens 1-2-tap mot Vålerenga hadde mange mista tolmodet.

Mange har ymta frampå om at det er på tide at Nilsen legg trenarskoa på hylla.

Verken dagleg leiar Vibeke Johannesen eller styreleiar Eivind Lunde ville heller seia noko om stoda i klubben laurdag kveld.

Gav gass frå start

Men, det var ikkje flotte finter og flikkar, susande skot eller kynisk kontringsspel som gjorde at Vålerenga senka heimelaget laurdag kveld.

Det var det tre straffar som gjorde.

Det fyrste kvarteret av kampen hadde Brann sett inn høggiret. Allereie etter to minuttar fekk laget i raudt ein stor sjanse. Daniel Pedersen skaut ballen i stolpen etter eit hjørnespark.

Då ni minutt var gått, fekk Brann straffe. Daouda Bamba fekk ein i overkant fysisk Ivan Näsberg i ryggen, og dommaren peika på straffemerket. Kristoffer Barmen sette ballen resolutt i mål frå 11-metersmerket.

Likevel var han ikkje nøgd etter kampen.

– Me er nedfor. Det er tungt å tapa fotballkampar. I store delar av kampen visar me at me vil, og me viser betre takter enn tidlegare. Men me slit med det siste vesle ekstra, seier Barmen.

– Er det eit ynskje blant Brann-spelarane å byta trenar?

– Det er ikkje eit ynskje for meg, men du får spørja dei andre, seier Barmen.

MÅLSKÅRAR: Kristoffer Barmen vart Brann sin einaste målskårar laurdag. Han vart likevel ikkje den einaste frå Bergen som skåra. Bård Finne sette to straffar for Vålerenga. Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal

Skåra på sin gamle heimebane

Barmen vart ikkje den siste bergensaren som skåra på straffe under kampen.

Det gjorde også Vålerenga sin Bård Finne. Etter ein halvtime peika nemleg dommaren igjen på straffemerket, men denne gongen på andre sida av banen.

Robert Taylor var borti ballen med handa medan Aron Dønnum forsøkte å skyta. Då drog dommaren opp det gule kortet, og retta handa mot straffemerket. Brannkeeper Håkon Opdal fekk så vidt handa på ballen, men straffa til Finne gjekk i mål likevel.

Finne sette også kampen sitt siste mål, då 47 minutt var spelt. Ruben Kristiansen takla Matthias Vilhjálmsson litt hardare enn det dommaren meinte var lov innanfor sin eigen 16-meter.

Alt i alt var det ein relativt jamn kamp, men Brann fekk ikkje spesielt god utteljing for det offensive spelet sitt.

Det er akkurat det mykje av kritikken mot trenaren har handla om.