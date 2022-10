Siste kamp i 1. divisjon betydde kanskje ikkje all verden for Brann i den store samanhengen.

Sesongens store prosjekt, å rykka opp att til Eliteserien etter marerittsesongen 2021, lukkast allereie i september. Heile sju rundar før slutt vart det klart at det var matematisk umogeleg for andre lag å nå Sportsklubben att.

– Me har fått litt av verdigheita tilbake med dette opprykket, sa trenar Eirik Horneland til BA då.

Fotballpresident Lise Klaveness gav Eirik Horneland prisen for årets trenar i 1.divisjon. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Ein rekord att å ta

Men før siste serierunde var det ein rekord att innanfor rekkevidde: Poengrekorden i 1. divisjon.

I 2019 tok Aalesund 79 poeng. Før årets siste kamp hadde Brann 78.

Etter kvarteret spelt av laurdagens kamp sette KFUMs Petter Nosakhare Dahl inn 1-0 mellom beina til Brann-keeper Mathias Dyngeland.

Ikkje meir enn tre minutt etter var Felix Horn Myhre vaken framfor gjestane sitt mål, og sette inn 1-1. To minuttar på overtida før pause sette Myhre inn 2-1 utagbart.

– Det var godt. Eg merka når eg traff at det blei ganske bra, men at den skulle gå inn, det visste eg sjølvsagt ikkje, sa han til Discovery i pausen.

For Brann sin var det dimed berre å halda på leiinga. Ut andre omgang. Det var spennande heilt til Niklas Castro stonga inn 3-1 på kårner eitt minuttt inn i overtida. Minuttet etter sette Bård Finne inn sitt 16. for sesongen. Finne deler tittelen som årets toppskårara i 1. divisjon med Gift Orban på Stabæk.

Niklas Castro sette inn 3-1 med hovudet. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Rekordar på begge sider av bana

Med 81 tilhøyrer rekorden for flest poeng i 1. divisjon dermed Brann.

– No har me den rekorden òg, sa Horneland til Discovery etter kampen.

Det er nemleg ikkje den einaste rekorden Brann har teke i den elleville sesongen.

Målrekorden kom i 26. serierunde, rekorden for færrast baklengsmål var så godt som klar før siste runde og poengmarginrekorden var allereie teke før laurdagens kamp.

– Det var sesongen me måtte levera, og då er det greit å gjera det skikkeleg, og det synest eg verkeleg me har gjort, sa Horneland.

– Me har hatt heile Bergen med oss. Det har vore utruleg, la han til.

Desse rekordane har Brann tatt i år Ekspandér faktaboks Poeng: 81 poeng. Aalesund hadde den førre rekorden på 79 poeng frå 2019.

Flest sigrar: 26. Aalesund vann 25 av 30 kampar i 2019.

Færrast tap: 1 (tangering). Sandefjord (2014) og Aalesund (2019) har i likskap med Brann gått gjennom ein sesong med kun eitt tap.

Flest scoringar: 95. Bodø/Glimt noterte 83 mål i 2017.

Poengmargin: Bodø/Glimt blei meister med 16 poeng ned til Start i 2017. Brann vann med 23 poeng meir enn Stabæk.

Færrast baklengsmål: 16. Odd slapp berre inn 18 mål på 26 kampar i 1998, medan HamKam hadde 21 på 30 kampar i fjor. Kjelde: NTB

Endring i kvaliken

Også Stabæk følgjer med Brann opp att i Eliteserien til neste år, noko som i praksis var klart før siste serierunde.

Men for KFUM sin del blir det ein tøffare kvalik. Sidan Start sigra over Ranheim, hamna nemleg Start på tredje og KFUM på fjerdeplass. Dermed skal Start berre spela ein kamp før dei eventuelt skal treffa 14. plassen i Eliteserien, medan KFUM mogelegens må spela to.

KFUM-trenar Jørgen Isnes, som til liks med Horneland var nominert til prisen for årets trenar, hang ikkje med hovudet etter kampen med Brann av den grunn.

– Denne sesongen er fantastisk ut frå ressursane me har oppe på Ekeberg. Det er berre å klappa seg sjølv på skuldra, sa Isnes til Discovery etter kampen.

Sandnes Ulf og Kongsvinger er og klare for kvaliken til Eliteserien.

Siste kamp mellom Ull/Kisa og Arendal i 2. divisjon gjekk og av stabelen laurdag. Arendal slo Ull/Kisa 3-0 og skal dermed møta 1. divisjonslaget Skeid for å avgjera kven av dei som skal spela i 1.divisjon til neste år.