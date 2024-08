På et utsolgt Brann Stadion vant hjemmelaget 2–0 mot Astana torsdag kveld.

Meteorologene hadde meldt opphold til kampstart etter en ellers regnfull dag i Bergen. Regnet fortsatte å fosse ned da dommeren satt i gang kampen.

Men etter tolv minutter dukket Felix Horn Myhre opp som en sol for Brann-supporterne.

Aune Heggebø lobbet ballen til Horn Myhre som fra fem meter kjempet seg til en avslutning.

Brann har sikret seg et godt utgangspunkt før bortekampen i Almaty i Kasakhstan. Foto: NTB

Det første forsøket ble reddet av Astanas keeper, men på forsøk nummer to plasserte Horn Myhre ballen sikkert i nettet.

Etter hvert i omgangen roet regnet seg. Brann hadde kontroll på kampen i første omgang, uten å skape noe nevneverdig mer enn det ene målet.

Doblet ledelsen etter pause

I andre omgang skapte Brann mange sjanser, men slet med å konvertere sjansene til mål.

Etter 57 minutter ble Bård Finne og Mads Sande byttet inn for Heggebø og Sander Kartum.

Bård Finne doblet ledelsen for rødtrøyene. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Knappe ti minutter senere, kom Sande langs høyrevingen. Han la inn til Finne som tok seg god tid. Han la ballen til rette og plasserte den til høyre i målet og sikret dermed 2-0 seier til Brann.

Felix Horn Myhre er godt fornøyd med resultatet etter kampen.

– Men at første kampen blir sånn her, det betyr ikke at den andre blir lik. Det er mye mentalt som endres på den uken hvor de har alt å vinne og vi har alt å tape, sier Horn Myhre til VG+.

– Hvis vi presterer på vårt beste så har vi gode muligheter til å gå videre, legger midtbanespilleren til.

Godt utgangspunkt

Kampen torsdag kveld var den første av to kamper i kvalifiseringen til Serieligaen.

Serieligaen er det tredje og laveste nivået for europeiske turneringer. Mesterligaen og Europaligaen er rangert høyere.

Etter seieren har bergenserne sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret, som spilles i Almaty i Kasakhstan torsdag 29. august klokken 16.00 norsk tid.

Astana holder til vanlig til i byen med samme navn, men grunnet oppussing på hjemmebanen skal de spille i Almaty.

Byen ligger over 5000 kilometer unna Bergen og det tar omtrent ti timer å komme seg dit med fly.

Om bergenserne vinner sammenlagt, vil Brann komme videre til seriespillet (tidligere gruppespillet) i Serieligaen. Da vil de være sikret omtrent 37 millioner kroner.

Verre gikk det for Molde, som spiller for en plass i Europaligaen – nivået over Serieligaen.

Moldenserne tok imot svenske Elfsborg på hjemmebane, men tapte 0–1 etter et tidlig mål fra Ahmed Qasem. Også der spilles returoppgjøret neste torsdag.