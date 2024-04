Brann-supporterne takker for støtte fra klubben

Leder for supporterklubben til Brann, Erlend Vågane, takker klubben for støtten de har vist etter at UEFA ga klubben en bot på 5000 euro.

I dag ble det kjent at supportenes protester i Champions League ender i en ny bot. Begrunnelsen er at supportenes ropte og holdt oppe flagg med «Uefa mafia», samt et stort banner som forestilte en bot.

– Vi setter enormt stor pris på den backingen vi har fått fra klubben i den saken her. De har virkelig tatt tak i å forsvare ytringsfriheten, sier Vågane.