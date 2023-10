Brann starter andrelag på kvinnesiden

Fra og med 2024 skal Brann stille med et andrelag på kvinnesiden. Det opplyser klubben på sine nettsider.

Klubben har søkt om å få starte i 3. divisjon. Brann vil ha andrelaget på kvinnesiden etter samme modell som Brann 2 på herresiden, der laget blir en del av Brann-Akademiet, skriver klubben.

– I fremtiden ønsker vi en tilnærmet lik modell for gutter og jenter i Brann-Akademiet, da vi mener dette er det beste for å gi begge kjønn like muligheter til å nå sitt potensial og sine ambisjoner. For i SK Brann er gutter og jenter like verdifull. Vi legger listen høyt og vil satse hardt på vårt utviklingsarbeid, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes.