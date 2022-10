Brann-spiller Ingrid Ryland legger opp

Årets sesong blir den siste for Ingrid Ryland (33). Hun legger opp etter sesongslutt, melder Brann i en pressemelding. Hun har spilt 16 sesonger i toppfotballen. I Norge har hun spilt for Avaldsnes og Arna-Bjørnar, men har også spilt for Liverpool i England og Djurgården i Svergie.