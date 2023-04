Brann-spelar på utlån til OBOS-ligaen

Brann 2-spiss Elias Myrlid (21) blir lånt ut til Kristiansand Ballklubb, skriv SK Brann på eigen nettstad.

Spissen skal spela for dei i OBOS-ligaen fram til midten av juni.

– Dette er ein fin moglegheit for Elias til å fortsette sin utvikling, og me er sikre på at dette vil vera bra for han, seier sportsleg leiar i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

Utlånet skjer som ein del av den nasjonale utlånsordninga, der unge spelarar kan reise på utlan utanom overgangsvindua.