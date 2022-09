Brann-spelar frakta til sjukehus etter kamp

Brann-spelar Aune Heggebø blei frakta til sjukehus etter at han fekk ein smell i hovudet under laurdagens kamp mot Sandnes Ulf. Heggebø blei dårleg etter kampen og det viste seg at han hadde fått ein lettare hjerneskaking. Heggebø føler seg betre i dag, seier Brann-lege Arne Instebø på heimesida til fotballaget. Det er uvisst kor tid Heggebø kan spele fotball att.