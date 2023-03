Brann snudde mot Lyn

Regjerande seriemeister Brann klarte med nød og neppe å redda 2-1-siger borte mot Lyn laurdag ettermiddag. Bergensarane fekk ein tøff start på sesongen då Lyn tok leiinga etter 37 minutt. Brann slo knallhardt tilbake etter pause då Alyssa Walker først utlikna, før Nora Eide Lie sende gjestane i leiinga på under to minutt. Rosenborg, som er venta å vera Branns største konkurrent i kampen om seriegullet, fekk også ein god start på sesongen då dei vann 3–0 over Stabæk. (NTB)