Brann sløkt på Storebø i Austevoll

Like over klokk 19 melder brannvesenet at brannen er sløkt.

Naudetatane rykte til Storebø i Austevoll etter melding om brann i taket på ein einebustad. Meldinga kom inn klokka 18.26 opplyser politiet på X/Twitter.

Det var ikkje opne flammar då brannvesenet kom til staden. No jobbar dei med å få ned temperaturen, då det er varmgang på delar av huset, får NRK opplyst.

– Alle som var i huset kom seg ut på eiga hand og hadde begynt å sløkke sjølv med ein hageslange, fortel Trond Landaas, fungerande vaktkommandør i 110-Vest til NRK like før klokka 1900.

Det skal ikkje vere fare for at brannen spreier seg, ifølge Landaas.