Torsdag slo Brann skotske St. Mirren 3–1 på Brann Stadion. Allerede før kampen var det avgjort at vinneren skulle møte FC Astana fra Kasakhstan i playoff for en plass i seriespillet i Serieligaen.

Bortekampen skal spilles i byen Almaty, helt øst i landet - bare noen timers kjøretur fra grensen til Kina.

JUBEL: Felix Horn Myhre scoret for Brann både i hjemme- og bortekampen mot skotske St. Mirren. Foto: Paul Sigve Amundsen / NTB

– Mye annerledes

Brann-keeper Mathias Dyngeland var i Kasakhstan i 2016 da U21-landslaget møtte dem i EM-kvalifisering. Det var et ublidt møte med nasjonen.

– Etter sist sa jeg at det er ikke et sted jeg har lyst å reise igjen. Men nå skal jeg jo det da, sier bergenseren, som debuterte på A-landslaget i november i fjor.

Dyngeland sier at møtet med en ny kultur kan være utfordrende.

Han trekker frem at maten er annerledes og at ting kanskje ikke er som det de er vant med hjemme. Til Bergens Tidende forteller Brann-keeperen at han opplevde at det lå smog som «et grått filter» over hele byen.

– Det vanskeligste er nok at det er mye annerledes og mye nytt. Det blir å prøve å være inni sin egen boble og gjøre forberedelser slik man gjør hjemme. Det blir ikke like lett, sier Dyngeland.

Fredag presiserer Dyngeland at uttalelsen handler om ham som privatperson, og at han selvsagt ikke har noe imot å dra dit i jobbsammenheng.

Vladimir Smirnov ble hyllet som en helt da han vant femmila under OL på Lillehammer i 1994. Kasakhstaneren vant nordmenns hjerter med sin sympatiske stil og da han tapte gullet på målstreken til Bjørn Dæhlie under VM i Falun i 1993. Foto: Paal Hansen / NTB scanpix

«Smirre»: – Veldig moderne by

Tidligere skiløper, OL-gullvinner og norgesvenn Vladimir Smirnov er fra Kasakhstan, men bor nå i Sverige. Helten fra Lillehammer-OL har et annet inntrykk av hjemlandet enn Dyngeland.

Han tror bergenserne vil nyte byen og landet.

– Almaty er veldig moderne by. Byen har flott arkitektur og mye fin natur. Matkulturen er også veldig bra, sier gullvinneren fra femmila i 1994.

Ifølge «Smirre» er det stor fotballinteresse i Kasakhstan. Han tror det vil være mange som møter opp når Brann kommer på besøk for å sikre seg avansement til gruppespill i Serieligaen (Conference League).

Almaty sett fra byens store moské, med Tien Shan-fjellene i bakgrunnen. Bildet er tatt 7. april i år. Foto: Pavel Mikheyev / Reuters

Lang flyreise

FC Astana spiller vanligvis i hovedstaden Astana. Men grunnet arbeid på hjemmebanen, spiller de nå kampene i Almaty. Byen ligger lenger sørøst enn Astana, og er omtrent 30 mil vest for Kina.

Reisen til Kasakhstan er lang. Tar man direkte fly fra Frankfurt, tar det omtrent 7 timer. En flyreise med mellomlanding fra Bergen tar over 13 timer.

Men Brann har allerede gjort det klart at de drar til Almaty med chartret fly og dermed reiser direkte fra Flesland.

Mellom Bergen og Almaty er det omtrent 5000 km i luftlinje. Almaty ligger omtrent 30 mil unna grensen til Kina.

Tror varmen kan påvirke Brann

Smirnov er ikke bekymret på bergensernes vegne når det gjelder lengden på reisen.

– Man reiser over halve jordkloden. Men jeg har reist den strekningen mange ganger, det er ikke noe som helst problem, sier han.

Tidsforskjellen mellom Bergen og Kasakhstan er fire timer.

Den største utfordringen blir ikke tidsforskjellen, men været, tror Smirnov.

Han advarer om at det er over 30 grader på dagtid i Kasakhstan på denne tiden av året.

– Det kan påvirke veldig negativt, du blir ekstra sliten og trøtt. Spillerne må prøve å være ute av solen så mye som mulig. Det er viktig å spise og drikke mer enn vanlig, sier han.

Tidligere Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen ble nektet innreise til Kasakhstan da Hødd skulle møte FC Aktobe i europacup i 2013. Foto: Thomas Andersen / NTB

Heltne Nilsen fikk avslag på visum

Ikke bare Mathias Dyngeland har hatt et tøft møte med Kasakhstan.

Tidligere Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen og daværende lagkamerat Akim Latifu opplevde nemlig å ikke få visum til landet da cupmester Hødd skulle møte kasakhstanske FC Aktobe borte i 2013.

Dette trenger neppe Brann å bekymre seg for nå, da man ikke lenger trenger visum i Kasakhstan på reiser opptil 30 dager.

