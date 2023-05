Brann på toalett på skule på Fitjar

Politiet i Sør-Vest melder at det har vore brann på eit skuletoalett på Fitjar. På grunn av at sprinkelanlegget blei utløyst er det ein del vatn i bygget. Det var brannvesenet som melde frå til politiet om brannen klokka 11.11. Politiet har vore på staden for å undersøka. Dei opprettar sak.