Brann på Fusa videregående skole

Nødetater rykker ut til melding om brann ved Fusa videregående skole i Eikelandsosen. Politiet melder at alle elevene skal være ute og skolen er evakuert. Skolen ligger i Bjørnafjorden kommune.

Brannvesenet opplyser til BT at de har fått melding om røyk fra taket, og at de har fått bekreftet at det er en brann.