Brann på fôrflåte

Det brenn i ein fôrflåte tilhøyrande eit oppdrettsanlegg i Samnangerfjorden.

Det var to tilsette om bord då det byrja og brenne. Dei kom seg i land.

– Det er ikkje meldt om personskade eller sakna, opplyser politiet.

Det er fleire etasjar på flåten og det brenn fleire stader, mellom anna i ein kontordel. Det er røykdykkarar og pumper på staden.

– Det er ei krevjande sak. Det er høg temperatur og mykje røyk, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Det er kjemikaliar og olje om bord, men det skal per no ikkje vere fare for lekkasjar.