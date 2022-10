Brann på anleggsområde i Førde

Like over klokka 07 er det meldt om brann i eit brakkebygg på Flatene i Førde. Kl. 07.34 melder 110 om at brannen er sløkt. Det skal ikkje vere meldt om personskade, men ein person har pusta inn noko røyk. Det skal ikkje ha vore folk inne i brakka som tok til å brenne.