Brann og Åsane sliter i cupen

Det er spilt 45 minutter i cupens tredje runde, og flere av lagene fra Vestland er i trøbbel:

Brann ligger under 0-1 borte mot 1. divisjonslaget Levanger. Trønderne scoret allerede etter åtte minutter. Brann i blått styrer det meste av spillet, men uten å få uttelling.

Eidsvold Turn leder 2-0 hjemme over Åsane. De oransje fra Bergen havnet under allerede etter ett minutt, og i det niende minutt gikk ball nummer to i nettet.

Sogndal holder nullen og har uavgjort til pause mot eliteserielaget KFUM Oslo. Bortelaget har hatt ballen mest, hjemmelaget har vært nærmest scoring.

I Oslo leder Lysekloster 2-1 over Kjelsås. Osingene har vært dødelig effektive, selv om hjemmelaget har styrt spillet. Kjelsås reduserte like før pause.