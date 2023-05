Brann og Arna-Bjørnar gjekk sigrande ut av lokaloppgjera

Etter at Åsane tidlegare onsdag slo Viking og blei klare for 3. runde av cupen i NM Kvinner, er endå to bergenslag no vidare.

I Sogndal var det mykje fram og tilbake, og det såg lenge ut til å gå mot 1–1 og ekstraomgangar. Ti minutt før ordinær tid sende Miljana Ivanovic bergensarane i føringa, før Sogndal utlikna til 2–2 fire minutt på overtid med ei scoring frå Ingrid Krakhellen. I ekstraomgangane stakk likevel bergensarane nok ein gong ifrå, og kampen enda 2–4 til Arna-Bjørnar.

I dagens andre vestlandsoppgjer gjesta Brann Fyllingsdalen. I denne kampen var det aldri tvil om kven som skulle gå sigrande ut. Toppserielaget gav seg ikkje før det stod 0–6 på resultattavla, med blant anna to mål frå Maria Brochmann.