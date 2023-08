– Dette er eit resultat begge lag verkar å vere nøgde med, sa NRKs kommentator Oddgeir Øystese like før kampslutt.

FC Arouca vann 2-1 over Brann i den første av to Conference League-kvalifiseringskampar mot portugisarane i kveld.

FC Arouca er eit ukjend lag for nordmenn flest og kan kallast ein «bakgardsklubb» frå den vesle staden Arouca som ligg aust for byen Porto.

Felix Horn Myhre etter Arouca har scora. Foto: Luis Vieira / NTB

Brann er i tredje runde i kvalifiseringa til Europa Conference League, som ligg under Europa League og Champions League.

Også Rosenborg og Bodø/Glimt spelte kvalik i ligaen i dag. Det blei storsiger for sistnemnde som vann over armenske FC Pyunik.

Oppstykka førsteomgang

Keeper Mathias Dyngeland utmerka seg frå start av og redda Brann frå eit par Arouca-sjansar tidleg i spelet.

Likevel hadde bergensarane startvanskar og innan dei første 20 minutta av kampen blei det 1-0 til portugisarane.

Kaptein Sivert Heltne Nilsen fekk tyn frå kommentatorar for å spele «rufsete» og «upresist». Bergensarane spelte oppstykka og fekk ikkje dei store sjansane.

«Brann skapar lite, medan Arouca får til ein heil del», var dommen frå NRKs kommentator.

Løyser seg for Brann

Andreomgang startar jevnare og Brann får ein knallsjanse med Bård Finne og Niklas Castro, utan at det fører til noka scoring.

Foto: NTB

Moonga Simba blir byta ut og Thore Pedersen kjem inn. Taktikken ser ut til å vere meir direkte og prøve å etablere spel på Aroucas halvdel.

I 73' minutt doblar Arouca til 2-0, men med berre 12 minutt igjen av kampen, set Magnus Warming ballen i mål og stillinga blir 1-2.

Danske Warming signerte med klubben tidlegare i juli. Det var ei av dei dyraste signeringane klubben har gjort på lenge.

Upåklageleg stemning

I underkant av 3000 tilskodarar hadde møtt opp på stadionen. Rundt 150 av desse var ihuga Brann-supportarar.

Brannkaptein Sivert Heltne Nilsen meinte det var «heilt vanvitig» at so mange hadde møtt opp.

Felix Horn Myhre etter at portugisarane har scora. Foto: Luis Vieira / NTB

– Dette har vi sett fram til heilt sidan vi vann cupen, sa Heltne Nilsen til NRK tidlegare i dag.

På førhand visste ikkje Heltne Nilsen so mykje om motstandarane.

– Vi har uansett mest fokus på oss sjølve.

Dagleg leiar i Brann, Christian Kalvenes sa han var glad for at det var FC Arouca dei skulle møte, og innrømde at laget ikkje er det beste portugisisk fotball har å by på.

Ny sjanse neste veke

Torsdag neste veke er det returoppgjer mellom dei to laga på Brann Stadion.

Om Brann vinn samanlagt, tek dei seg vidare til fjerde kvalifiseringsrunde.

Det betyr pengar, prestisje og at Brann-oppturen i 2023 når nye høgder.