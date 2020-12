– Det har vært en tøff natt. Jeg er takknemlig for støtten jeg har fått. Hva kan jeg gjøre? Jeg må se fremover, sier Daouda Bamba.

Bamba forteller at det ikke er første gang han er tilsendt rasistiske meldinger.

– Da det skjedde første gangen, reagerte jeg ikke, jeg bare slettet det og kom meg videre. Til slutt ble det for vanskelig å holde det for meg selv. Da bestemte jeg meg for å vise det til alle.

– Best for meg å vise det

Han sier at det føles godt å snakke om det som har skjedd.

– Jeg får mange meldinger fra fans, venner og familie. Det var best for meg å vise det. Holder jeg det for meg selv går jeg bare rundt med det og er ulykkelig.

Bamba sier at han selv ble sjokkert etter at fikk meldingene. Nå håper han at rasismen i fotball skal ta slutt.

– Denne rasismen bør ikke være en del av spillet, men det har vært sånn hele tiden. Jeg er ikke den første det skjer med, og heller ikke den siste. Men en dag vil det stoppe, sier han.

BOMMET: Her bommer Bamba på straffe. Han fikk rasistiske meldinger i etterkant. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Sjokkerende

– Når jeg så meldingene Bamba hadde fått, så tenkte jeg: Er det mulig at noen kan gjøre sånt mot andre mennesker. Det var sjokkerende, sier sportssjef Rune Soltvedt i Brann.

Etter onsdagens kamp mot Start fikk Bamba over 50 meldinger med rasistisk innhold etter ha bommet på straffe.

Brann kalte inn til pressekonferanse torsdag for å fortelle om det som skjedde etter Brannkampen kvelden før.

– Det er trist, jeg er fortvilet og forbannet, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Brann.

INSTAGRAM: Daouda Bamba fikk tilsendt en rekke rasistiske meldinger på Instagram etter Start-kampen.

Klubben anmelder

Sportssjef Soltvedt har uttalt at klubben vil anmelde saken, og at han vil ta med seg Bamba til politihuset i Bergen torsdag.

– Vi skal slåss mot dette. Vi skal ikke ha det sånn. Vi kommer til å anmelde litt senere, sa Soltvedt under pressekonferansen.

– Vi håper at dette får konsekvenser for de involverte, sier brannspiller og kaptein Daniel Pedersen.

Da NRK møtte Bamba på Kjevik lufthavn ønsket han ikke å kommentere saken.

FORTALTE OM MELDINGENE: Pressekonferanse fra Brann Stadion om rasisme-saken. Du trenger javascript for å se video. FORTALTE OM MELDINGENE: Pressekonferanse fra Brann Stadion om rasisme-saken.

– Tøft å stå rakrygget

– Vi har veldig medfølelse for Bamba, og det han har opplevd. Det er tøft å skulle stå rakrygget i den der, sier leder Roger Lillebø Hansen for brannsupporterne i Bataljonen.

Han mener at fotballen har skapt en arena hvor dette kommer frem.

– Vi har vært så ekstremt tydelig på at hos oss, er det plass til alle. Fotballen er ikke problemet, men en del av løsningen.

– Hvis vi ikke skal godta at noen idioter eller enkeltindivider ødelegger den gode arenaen for oss, så må vi fortsette å jobbe knallhardt, sier han.