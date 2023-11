Brann med siger mot Odd

Brann slo Odd 2–1 heime på Brann Stadion i kveld.

Felix Horn Myhre og Sivert Heltne Nilsen skåra Brann sine mål, begge i andre omgang.

Faniel Tewelde reduserte for Odd på overtid. Det offisielle publikumstalet på stadion var 15098 menneske. Brann er no nummer to i Eliteserien. Tromsø ligg eitt poeng bak, men med ein kamp mindre spelt.