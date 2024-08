Brann klare for europacup-playoff

Scoringer av Joachim Soltvedt (5.), Felix Horn Myhre (85.) og Aune Heggebø (87.) gjør at Brann slår skotske St. Mirren 3-1 og 4-2 sammenlagt. Dermed er rødtrøyene klare for playoff til Conference League, hvor de møter FC Astana fra Kasakhstan i et dobbeltoppgjør. Vinner de sammenlagt, vil klubben cashe inn over 50 millioner kroner for deltakelse i den tredje gjeveste europacupen.