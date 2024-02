Brann klarar ikkje svara alle om Barcelona-billettar

Det melder klubben på sine nettsider. Heimekampen i Meisterligaen skal spelast på Åsane arena, der det er plass til 3500 tilskodarar. 500 av plassane går i utgangspunktet til bortelaget.

Brann melder at dei får så mange spørsmål om billettar på både e-post, chat og telefon at dei ikkje klarar å svara alle. Dei presiserer at dei som blir prioriterte til å få kjøpa billett er dei som har partoutkort til Brann-kvinnene sine kampar. Billettsalet startar 14. februar.