Brann i uthus i Ullensvang: – Totalskadd

Mandag formiddag rykket nødetater ut etter melding om brann i et uthus ved Aga i Ullensvang.

– Uthus/garasje skal være i full fyr. Ikke fare for spredning per nå, melder Vest politidistrikt klokken 11.33.

I en oppdatering omtrent to timer senere melder politiet at brannvesenet har godt kontroll på brannen, men at den ikke er meldt slukket.

– Vi har kontroll på situasjonen, og holder på med etterslukking. Tror nok dette huset er totalskadd, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Stian Kvam.

Ingen er meldt skadet og ingen skal være eksponert for røyk. Det er uvisst hva som er årsaken til brannen.

Det tok lengre tid enn normalt for nødetatene å komme seg ut til adressen på grunn av stengte veier som følge av uvær og skred i helgen.