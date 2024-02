Brann i uthus i Fyllingsdalen slukket

Brannvesenet har rykket ut til melding om brann i et uthus i Fyllingsdalen i Bergen. De rykket ut med mannskap fra Fana stasjon, Laksevåg stasjon samt hovedstasjonen i Bergen.

– Det er funn overtenning, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Jostein Steinsland Haugen.

Klokken 07.15 melder de at brannen er under kontroll, og noen minutter senere melder vest politidistrikt at brannen er slått ned. Det er ikke meldt om personskade.