Brann i terrenget på Straume

110 Vest melder om brann i terrenget på Straume i Øygarden. Brannvesen frå Øygarden og Laksevåg er på staden.

– Det begynte lite og auka fort på, då det er tørt i området, seier Dan Inge Gjesdal ved 110 Vest.

Det er og vind i området, seier han.

– Det er ikkje langt til næraste bygg, men ikkje så nært at det er akutt.

Brannen går mot Foldnes kyrkje og det er mykje røyk i området, melder Vest politidistrikt.

Det er drone på veg til staden for å hjelpe med å få oversikt over området det brenn i, fortel Gjesdal. Rykkar òg ut frå Fana og Skogskifte stasjon.

Riksveg 555 mellom Straume og Arefjordpollen vart stengd på grunn av brannen, men er no open igjen. Det er ikkje fare for bebyggelse per no, melder Vest politidistrikt.