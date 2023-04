Brann i terrenget i Fyllingsdalen – brannen slukket

Det brenner i terrenget i Fyllingsdalen. Brannvesenet er på stedet.

– Vi fikk telefon 16.29 om røykutvikling i terrenget, sier vaktkommandør i 110 Vest, Jostein Steinsland Hauge.

Klokka 16.54 opplyser han til NRK at det er et større område som brenner og at det er mye røyk. Brannvesenet har begynt å omringe området som brenner.

– Akkurat nå er det ingen fare for bebyggelse.

Han råder beboere til å holde vinduer lukket om røken kommer i deres retning. Om det skulle bli fare for at brannen kan spre seg til bebyggelse, så vil politiet iverksette evakuering.

Klokken 17.05 melder brannvesenet at brannen er slukket, og at de nå går over til etterslukking.