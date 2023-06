Brann i terrenget etter lynnedslag

Det har begynt å brenne i terrenget ved Evanger i Voss herad. Brannen skal ha startet etter et lynnedslag i området. Det melder 110-sentralen i Vestland. Det har gått flere titalls lynnedslag i området de siste timene.

– Brannen er i en fjellside i et vanskelig tilgjengelig område, sier operasjonsleder Eivind Hellesund ved Vest politidistrikt.



Brannmannskap fra Evanger, Voss og Dale har rykket ut til stedet. Skogbrannhelikopteret er også kalt ut.

– Det brenner ikke på et stort område, men det er tørt i terrenget. Det er også mange kraftlinjer i området, sier vaktleder Jostein Steinsland Hauge ved 110-sentralen.

Klokken 1940 melder Vest politidistrikt at det ikke er åpne flammer, men at det røyker fra bakken.

Det er ikke fare for boliger, men det ligger en koblingsstasjon for høyspentmaster et lite stykker unna brannområdet.