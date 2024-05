Brann i terreng på Søfteland i Bjørnafjorden

Naudetatane rykka rundt klokka fem ut til melding om brann på Søfteland i Bjørnafjorden.

Det skulle brenne i ei skråning i Ulvenvegen. Brannvesenet på staden melde om opne høge flammar, og at dei hadde har starta sløkking.

Klokka 17.20 melde brannvesenet at dei hadde god kontroll på brannen med tanke på spreiing mot busetnad, men at det er framleis var spreiingsfare i vegetasjonen.

Klokka 17.24 var meldinga at det var kontroll på brannen, og at det ikkje var behov for evakuering av bebuarar i området.