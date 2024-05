Brann i terreng i Sunnfjord

Brannvesenet melder om en terrengbrann i Solheim i Sunnfjord.

– Det er et område på 20 gange 30 meter som brenner innover på en seter i Horstadstølen, opplyser vaktkommandør i brannvesenet, Håkon Myking.

– Brannmannskap er kommet frem og vil nå arbeide med å få oversikt over omfanget, tilføyer Myking.

Det er meldt om stor skogbrannfare i området.

Politiet opplyser om at det er hytter i nærheten, men at vindretningen nå gjør at disse ikke er truet.

– Det er ikke fare for hyttene på nåværende tidspunkt, men snur vinden så snur det også. Men Brannvesenet er positive til slukking, som foreløpig gir god effekt, sier Helge Blindheim i politiet til NRK klokken 15.25.

– Vi har god kontroll der nå, og brannområdet begynner å bli mindre, sier Håkon Myking i brannvesenet til NRK klokken 15.35.