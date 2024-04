Brann i terreng – måtte stenge E16 i Lærdal

E16 ved Ljøsne i Lærdal var stengt etter brann i terrenget like ved vegen. Helge Lund i 110 Vest seier at det var om lag 10–15 meter gras som stod i brann, men at brannen no er sløkt. E16 var stengt ein kort periode, men har no opna. Brannmannskap dirigerer trafikken.