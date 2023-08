Brann i stol i parkeringshus

Det ble meldt om en mindre brann i et parkeringshus på Nesttun i Bergen like etter klokken 03.00 i natt. Det skal ha brent i en stol før brannen spredte seg til taket. Brannen ble raskt slukket og ingen personer skadet. Politiet mistenker at brannen var påsatt. De har gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak.